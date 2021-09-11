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الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

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محمد بن مسعود - الدمام - الشهري والمقيل توجا الأبطال

توج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، نادي الهلال بلقب بطولة المملكة المفتوحة "46" على كأس وزير للكاراتيه للأندية للدرجة الأولى في ختام منافسات البطولة التي اختتمت اليوم السبت، على الصالة بنادي الرياض، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل.

وجاء تتويج الهلال بعد أن تصدر الترتيب العام بـ171 نقطة، وحل الوحدة بالمركز الثاني بعد أن حقق 122 نقطة، ونادي حراء في المركز الثالث بـ96 نقطة، ونادي النصر بالمركز الرابع بـ54 نقطة.

وقدّم الدكتور مشرف الشهري درع الاتحاد السعودي للكاراتيه كهدية تذكارية لرئيس نادي الرياض بندر المقيل؛ شكرًا وتقديرًا على استضافة البطولة والتعاون الكبير بين الاتحاد ونادي الرياض.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، بالمستوى المميز الذي قدّمته الأندية في هذه البطولة، وشهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون 38 ناديًا؛ مؤكدًا أن ذلك سيعود بالنفع على المنتخب في الاستحقاقات المقبلة بسبب قوة المنافسة والتنوع في تحقيق الترتيب للفرق.

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 05:59 PM

الشهري والمقيل توجا الأبطال

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، نادي الهلال بلقب بطولة المملكة المفتوحة "46" على كأس وزير الرياضة للكاراتيه للأندية للدرجة الأولى في ختام منافسات البطولة التي اختتمت اليوم السبت، على الصالة الرياضية بنادي الرياض، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل.

وجاء تتويج الهلال بعد أن تصدر الترتيب العام بـ171 نقطة، وحل الوحدة بالمركز الثاني بعد أن حقق 122 نقطة، ونادي حراء في المركز الثالث بـ96 نقطة، ونادي النصر بالمركز الرابع بـ54 نقطة.

وقدّم الدكتور مشرف الشهري درع الاتحاد السعودي للكاراتيه كهدية تذكارية لرئيس نادي الرياض بندر المقيل؛ شكرًا وتقديرًا على استضافة البطولة والتعاون الكبير بين الاتحاد ونادي الرياض.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، بالمستوى المميز الذي قدّمته الأندية السعودية في هذه البطولة، وشهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون 38 ناديًا؛ مؤكدًا أن ذلك سيعود بالنفع على المنتخب في الاستحقاقات المقبلة بسبب قوة المنافسة والتنوع في تحقيق الترتيب للفرق.

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، الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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