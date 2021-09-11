شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية يستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظات المهد وبدر ووادي الفرع , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء .