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«الأرصاد» : رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية يستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظات المهد وبدر ووادي الفرع , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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