الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

بعد تسمم 51 شخصًا في بقعاء أمير حائل يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت إمارة منطقة حائل، أن أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، تابع الحالات الصحية لمواطنين في محافظة بقعاء تعرضوا لتسمم غذائي، وتم على إثر ذلك إقفال أحد المطاعم.

وقالت إمارة حائل عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم السبت: “وجه أمير منطقة حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ذلك وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة في قسم الطوارئ بالمستشفى خرج منها 32 حالة وباقي الحالات مستقرة”.

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