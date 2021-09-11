السعودية | انخفاض كبير في مؤشر مصابي كورونا في السعودية

شكرا لقرائتكم انخفاض كبير في مؤشر مصابي كورونا في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في انخفاض لمؤشر الإصابات بكورونا المستجد في السعودية، ومنذ أكثر من عام، كشفت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات الوباء في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتضمنت تسجيل 83 حالة مؤكدة، فيما سجلت تعافي 75 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالسعودية خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا، ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

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وبيّنت الإحصائية الصادرة، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545912 حالة، وعدد حالات التعافي قد بلغ 534983 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8617 حالة.

وشددت الصحة على أن اللقاحات المعتمدة في السعودية فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية، من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).