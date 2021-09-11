، “فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال فيروز كريمي مدرب تراكتور الإيراني إن لاعبيه المتواجدون في قائمة فريقه لمباراة النصر في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا جاهزون للمباراة.

وقال المدرب‬⁩ قبل مواجهة ⁧‫النصر في تصريحاتٍ صحفية إنهم يمرون بظروف صعبة، وهناك 8 لاعبين غادروا الفريق بسبب الإصابات.

المدرب طمأن جماهير فريقه بأن اللاعبين المتواجدين حاليًا على مستوى عالٍ، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر.

‏ وتابع تصريحاته قائلاً: "النصر فريق قوي جدًا وتعاقد مع لاعبين أجانب ممتازين، لكننا درسنا نقاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد.



واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن قادرون علی هزیمة النصر في هذه المباراة."

