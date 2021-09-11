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محمد بن مسعود - الدمام - قال فيروز كريمي مدرب تراكتور الإيراني إن لاعبيه المتواجدون في قائمة فريقه لمباراة النصر في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا جاهزون للمباراة.
وقال المدرب قبل مواجهة النصر في تصريحاتٍ صحفية إنهم يمرون بظروف صعبة، وهناك 8 لاعبين غادروا الفريق بسبب الإصابات.
المدرب طمأن جماهير فريقه بأن اللاعبين المتواجدين حاليًا على مستوى عالٍ، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر.
وتابع تصريحاته قائلاً: "النصر فريق قوي جدًا وتعاقد مع لاعبين أجانب ممتازين، لكننا درسنا نقاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد.
واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن قادرون علی هزیمة النصر في هذه المباراة."
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 05:45 PM“فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر"
قال فيروز كريمي مدرب تراكتور الإيراني إن لاعبيه المتواجدون في قائمة فريقه لمباراة النصر في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا جاهزون للمباراة.
وقال المدرب قبل مواجهة النصر في تصريحاتٍ صحفية إنهم يمرون بظروف صعبة، وهناك 8 لاعبين غادروا الفريق بسبب الإصابات.
المدرب طمأن جماهير فريقه بأن اللاعبين المتواجدين حاليًا على مستوى عالٍ، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر.
وتابع تصريحاته قائلاً: "النصر فريق قوي جدًا وتعاقد مع لاعبين أجانب ممتازين، لكننا درسنا نقاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد.
واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن قادرون علی هزیمة النصر في هذه المباراة."
، “فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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