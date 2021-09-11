محمد بن مسعود - الدمام - سجلت تونس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2036 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 683 ألفًا و700 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفًا و158 حالة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 05:03 PM في يوم واحد.. تونس تسجل 2036 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة في يوم واحد.. تونس تسجل 2036 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة سجلت تونس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2036 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 683 ألفًا و700 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفًا و158 حالة.

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المصدر : الخليج 365

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