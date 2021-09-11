محمد بن مسعود - الدمام - الليلة في افتتاح الجولة 4 من دوري المحترفين كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباراتي ضمك والفيصلي، ومباراة الاتحاد وأبها؛ وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي: ضمك- الفيصلي حكم ساحة: سلطان الحربي مساعد أول: هشام الرفاعي مساعد ثاني: أحمد العتيق حكم رابع: سلطان العكيري حكم فيديو: رائد الزهراني مساعد حكم فيديو: محمد الشهري. الاتحاد- أبها حكم ساحة: أحمد الرميخاني مساعد أول: ياسر السلطان مساعد ثاني: عادل شراحيلي حكم رابع: ماجد الشمراني حكم فيديو: محمد السماعيل مساعد حكم فيديو: فهد العمري. "الرميخاني" يقود مواجهة الاتحاد وأبها.. "والحربي" للفيصلي وضمك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-11 كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباراتي ضمك والفيصلي، ومباراة الاتحاد وأبها؛ وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي: ضمك- الفيصلي حكم ساحة: سلطان الحربي مساعد أول: هشام الرفاعي مساعد ثاني: أحمد العتيق حكم رابع: سلطان العكيري حكم فيديو: رائد الزهراني مساعد حكم فيديو: محمد الشهري. الاتحاد- أبها حكم ساحة: أحمد الرميخاني مساعد أول: ياسر السلطان مساعد ثاني: عادل شراحيلي حكم رابع: ماجد الشمراني حكم فيديو: محمد السماعيل مساعد حكم فيديو: فهد العمري. 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 04:35 PM الليلة في افتتاح الجولة 4 من دوري المحترفين الليلة في افتتاح الجولة 4 من دوري المحترفين كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباراتي ضمك والفيصلي، ومباراة الاتحاد وأبها؛ وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي: ضمك- الفيصلي حكم ساحة: سلطان الحربي مساعد أول: هشام الرفاعي مساعد ثاني: أحمد العتيق حكم رابع: سلطان العكيري حكم فيديو: رائد الزهراني مساعد حكم فيديو: محمد الشهري. الاتحاد- أبها حكم ساحة: أحمد الرميخاني مساعد أول: ياسر السلطان مساعد ثاني: عادل شراحيلي حكم رابع: ماجد الشمراني حكم فيديو: محمد السماعيل مساعد حكم فيديو: فهد العمري. ، "الرميخاني" يقود مواجهة الاتحاد وأبها.. "والحربي" للفيصلي وضمك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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