شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم السبت، موضحا أن عرفة 44 والأحساء 43.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الدمام بلغت درجة حرارتها 42.4، والمدينة المنورة 42، بينما العلا وينبع والقيصومة وحفر الباطن وشرورة 40.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.