شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.