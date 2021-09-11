شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا بحي النرجس في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اكتشف السكان بحي النرجس شمال الرياض 13 قبرًا عشوائيًا مما أدى إلى استياء الملاك بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمة، فالمقبرة ليست واضحة وغير مسجلة في الخرائط.

اكتشف المقبرة أحد السكان القاطنين في الحي لتشكل لهم مشكلة كبيرة بعد ذلك، ومؤخرًا ثبتت لافتة تعريفية لكن العقاريين يغيرون موقعها كلما حاولوا بيع عقار مجاور لها.

ومن جانبه، قال "صاحب عقار" مجاور للمقبرة أنه اشترى منزل ولم يكن يعرف بالأمر حتى تفاجئ أن العقار يطل على المقبرة، وتفاجئ بردة فعل الأهل قالوا: "ما نقدر نسكن بهذا المنزل"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

فيما قالت "أم فهد"، أحدى القاطنين في الحي: "يومي يبدأ في الصباح وأفتح الشبابيك عشان استنشق الهواء وأشوف الشمس المشرقة لكن للأسف الشديد أجد تشويه بصري بسبب وجود المقبرة ولما اشترينا الأرض ما كنا نعرف ولا يوجد بها أي لوحة".