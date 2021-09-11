شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أعمال تنظيف وتصنيف بقايا الحوت المنقرض المعثور عليه بالقريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وثق مقطع فيديو لحظة قيام العاملين في هيئة المساحة الجيولوجية في جدة بأعمال تنظيف وتصنيف بقايا الحوت المنُقرض الذي تم اكتشافه موخراً بمنطقة "الرشراشية" بالقريات.
وأظهر الفيديو تواجد العاملين بمحيط المكان الموجود به بقايا الحوت المنقرض وهم يقومون بتنظيفه كما أظهرت لقطات أخرى تواجد العاملين في معمل على ما يبدو وقيامهم باستكمال أعمالهم وتنصيف بقايا الحوت.
وكانت الجهات المختصة أعلنت مؤخرا العثور على بقايا الحوق بمنطقة الرشراشية بالقريات.