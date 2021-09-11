بالفيديو.. أعمال تنظيف وتصنيف بقايا الحوت المنقرض المعثور عليه بالقريات

وأظهر الفيديو تواجد العاملين بمحيط المكان الموجود به بقايا الحوت المنقرض وهم يقومون بتنظيفه كما أظهرت لقطات أخرى تواجد العاملين في معمل على ما يبدو وقيامهم باستكمال أعمالهم وتنصيف بقايا الحوت.

وثق مقطع فيديو لحظة قيام العاملين في هيئة المساحة الجيولوجية في جدة بأعمال تنظيف وتصنيف بقايا الحوت المنُقرض الذي تم اكتشافه موخراً بمنطقة "الرشراشية" بالقريات.

محمد يوسف

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