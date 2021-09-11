شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 83 حالة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545912 حالة، وعدد حالات التعافي قد بلغ 534983 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8617 حالة - رحمهم الله جميعاً -.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية - بإذن الله - من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.