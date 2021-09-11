شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تحبط تعديات على أراضي حكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة العشوائيات والحد من المخالفات البلدية بكافة أشكالها قامت بلدية الجنوب الفرعية بإحباط تعديات على أراضي حكومية بحي الهدى وإزالة احداثيات عبارة عن احواش شعبية مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (2400) م٢ تقريباً.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة شملت إزالة "أحواش" قيد الإنشاء بحي الهدى "الفيصل الشعبي" مقامة بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية قامت بتكثيف الجولات التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.