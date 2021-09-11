وزارة الصحة: انخفاض الحالات الحرجة لمرضى كورونا وارتفاع طفيف للنشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تمَّ تسجيل 528 حالة، فيما تمَّ أمس الجمعة تسجيل 542 حالة بانخفاض قدره 14 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أنَّ عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا طفيفًا حيث تمّ تسجيل 2312 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2311 حالة وذلك بزيادة قدرها حالة واحدة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و75 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت «الصحة» يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى 39 مليون، وذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق، عن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

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