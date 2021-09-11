اخبار السعوديه

التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف أنه تم التصدي لجميع محاولات الحوثيين، وسيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة حيالها، مُشيرًا إلى أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

يأتي ذلك فيما تحاول ميليشا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة، وصواريخ باليستية تعترضها وتدمرها دائما الدفاعات الجوية.

اقرأ أيضًا:

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا