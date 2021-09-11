تكريم ممرضة بحائل أنقذت حياة فتاة في مجمع تجاري

الرياض - محمد عبدالله - كرّم الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي الممرضة السعودية بمستشفى شراف مُنى الحربي نظير عملها في إنقاذ حياة فتاة متسوقة في مجمع تجاري بحائل، كانت قد تعرضت لعسر في البلع «غصة».

بينما كانت الممرضة منى الحربي موجودة مع بعض زميلاتها في مطعم بأحد المولات في مدينة حائل، لاحظت فتاة في طاولة مجاورة تقف وتجلس بسرعة، وممسكة برقبتها، فاتجهت لها بسرعة.

تفاصيل إنقاذ الممرضة لفتاة حائل

وعندما ذهبت الممرضة للفتاة أمسكت بها وطمأنتها هي وزميلاتها أنها ممرضة، وأمسكت بها، فلاحظت أنها لا تقدر على التنفس، فبدأت معها تطبيق طريقة الإسعافات الأولية السريعة لمن تعرض للغصة.

وتعاونت باقي الممرضات مع منى الحربي، إلى أن خرجت قطعة الأكل من حلق الفتاة، ثم اتصلت بالإسعاف لتقديم الإسعافات لها، والذي صادف وجودهم في نفس الموقع لحالة أخرى لتقديم إسعافات أولية لطفل.

وخلال لحظات وصل المسعفون الذين قدّموا للفتاة الإسعافات الأولية اللازمة، حتى اطمأنوا على صحتها، وخلال عشر دقائق ولله الحمد انتهت الحالة، وفقًا للعربية. نت.

وقالت الممرضة منى الحربي: «يسر الله وجودي في تلك اللحظة، بينما كان من المقرر أن يكون الاحتفال في مكان آخر، ولكن الأقدار جاءت في صالح السيدة الثلاثيينة، التي غصت ببعض الفطائر، تم إنقاذها، وما قمتُ به هو عمل إنساني وواجب على كل فرد، قبل أن يكون أوجب على كل ممارس صحي يصادف حالات تحتاج للتدخل الإسعافي الطارئ»، وفقًا للعربية. نت.

وأكدت الحربي أهمية وجود الإسعافات الأولية في المطاعم والأماكن العامة، وتدريب منسوبي المحل عليها، ليتم إسعاف الحالات الطارئة حتى وصول الإسعاف لها.

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