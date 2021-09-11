7 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض ومكة والمدينة في المقدمة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 33 إصابة جديدة، من إجمالي 83 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 13 حالة، والمدينة المنورة 8 حالات، والشرقية 7 حالات، والقصيم 5 حالات، وجازان وعسير 4 حالات لكل منها، ونجران وتبوك وحائل حالتان لكل منها، والجوف والحدود الشمالية والباحة حالة واحدة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و75 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة أوضحت ان الأطفال يصابون بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهناك فئات تتأثر بشكل أشدّ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية عنصر أساسي في حمايتهم.

وأضافت أن الأطفال يعتبرون أقل تأثرًا بمضاعفات كورونا مقارنة بالبالغين، ولكن هنالك فئات لديهم حالات صحية تجعلهم يتأثرون بأعراض الإصابة، ومن أبرز الفئات هي (من لديهم أمراض القلب الخلقية (منذ الولادة)، من يستخدم أدوية تثبيط المناعة، من لديهم أمراض تنفسية مزمنة (مثل الربو)، مرضى السكري).

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