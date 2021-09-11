بيومي فؤاد يشيد بموسم عنيزة في القصيم ويشارك في المزاد

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّر الفنان المصري بيومي فؤاد، اليوم السبت، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعد زيارته موسم عنيزة للتمور بمنطقة القصيم.

وشارك الفنان المصري بيومي فؤاد في مزاد عنيزة، وأبدى ثناءه وإعجابه بالتنظيم والمنتجات المعروضة في السوق.

وبدأ الفنان بيومي فؤاد زيارته لموسم عنيزة للتمور أول أمس الخميس، حيث عن سَعادته بالوجود في هذا المهرجان.

بيومي فؤاد يشيد بموسم عنيزة

وأشاد بيومي فؤاد خلال فيديو بثه على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، بحسن استقبال القائمين على الموسم، وكرّم التجار الذين قدموا له جميع أنواع التمور، مستشهداً بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى».

وقال بيومي فؤاد: «ما شَاهدته أمراً مفرحاً من حيث الحرص على ظهور منتج صحي، وسرَني أيضاً حرص المنظمة على إقامة فعاليات توعوية تخدم المزارع والمستهلك والمستثمر».

وعَبّر بيومي فؤاد أيضاً عن إعجابه بتنظيم سوق التمور، وكمية وتنوع المنتجات المعروضة من التمور، خاصة السكري.

ومن آخر أعمال بيومي فؤاد فيلم «الإنس والنمس»، الذي عُرض في أغسطس الماضي، مع النجوم محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وصابرين، وشريف دسوقي وغيرهم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

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