تدشين قسم العلاج الوظيفي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

الرياض - محمد عبدالله - دشن مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، قسم العلاج الوظيفي، الذي يهتم بمساعدة أي شخص يواجه صعوبة في أنشطة حياته اليومية بطرق تأهيلية علاجية.

وذكرت صـحة جدة -عبر تويتر- أن طرق العلاج بقسم العلاج الوظيفي تشمل النواحي النفسية والعضلية والسلوكية والفكرية، حتى يتم تشخيص الحالة ومسبباتها وإيجاد الحلول العلاجية الأنسب لتحقيق التغير الصحي المطلوب.

من جهة أخرى، أعلنت صحة جدة أنه تم إجراء قرابة 5 ملايين فحص مخبري في قسم المختبر بمستشفى الملك فهد بجدة لعام ١٤٤٢هـ.

ويقوم المختبر باستقبال العينات والفحوصات المجهرية التي ترسل من 17 مركزًا صحيًا إضافة إلى مستشفى العزيزية للأطفال بجدة.

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