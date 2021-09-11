نشرة «عاجل».. ٩٨٪ نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. ومنع الوزراء من رئاسة الشركات

الرياض - محمد عبدالله - تقدم لكم عاجل نشرة أخبار بأهم الأحداث التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها إعلان مركز الإحصاء أن نسبة الشفاء في المملكة بلغت ٩٨٪، وكذا بدء عملية تصنيف وتنظيف بقايا الحوت المنقرض، وصولًا إلى تفاصيل إطلاق الرئيس المصري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

98٪ نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و71.6 مليون جرعة بدول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 71.6 مليون جرعة، فيمأ بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,494,891) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,455,928) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,175) حالة.

منع الوزراء من رئاسة الشركات أو العضوية بمجالس إداراتها

أجرى مجلس الوزراء تعديلًا على فقرة في قرار سابق، ويقضي التعديل بمنع الوزراء من تولّي رئاسة مجلس إدارة الشركات أو عضوية المجلس بها، باستثناء من يصدر بشأنهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها رقم (4899) الصادر أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (1) من قرار المجلس رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

بالفيديو.. شاهد عملية تنظيف بقايا الحوت المنقرض بالرشراشية

بدأت هيئة المساحة الجيولوجية، بدء عملية تنظيف وتصنيف الاكتشاف التاريخي لبقايا حوت منقرض قبل ٣٧ مليون سنة شمال غرب المملكة.

وعمدت هيئة المساحة الجيولوجية إلى نقل أجزاء من بقايا الحوت المنقرض التي تم اكتشافها بمنطقة الرشراشية بمحافظة القريات إلى قسم الأحافير في جدة، من أجل التعرف أكثر على التاريخ الجيولوجي للحوت المنقرض.

الرئيس المصري يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك "بالتكامل مع المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠".

وقال السيسي خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان... الحاضر والمستقبل" اليوم إن "الدستور المصري حقق نقلة نوعية بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين".

إيران تواصل قصف قرى كردية لليوم الثالث على التوالي

واصلت المدفعية الإيرانية لليوم الثالث على التوالي، قصف قري حدودية كردية بذريعة وجود مقرات ومواقع تابعة لمسلحي الأحزاب الكردية المعارضة لإيران داخل إقليم كردستان العراق.

ونقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، قال محمد مجيد مختار أحد أهالي قرية بربزين: "إن المدفعية الإيرانية تستمر في قصف محيط قرية بربزين والمرتفعات المطلة لليوم الثالث على التوالي من دون تسجيل إصابات بشرية".

قتيلان و4 جرحى من القوات التركية بانفجار عبوة ناسفة في إدلب

سقط قتيلان وأصيب 4 من رتل للجيش التركي شمال إدلب، باستهداف مركبتهم بعبوة ناسفة.

وقع الانفجار خلال مرور رتل للجيش التركي إلى معبر باب الهوى على طريق بلدة كفريا التي تشهد توترًا كبيرًا.

بيومي فؤاد يشيد بموسم عنيزة في القصيم ويشارك في المزاد

تصدَّر الفنان المصري بيومي فؤاد، اليوم السبت، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعد زيارته موسم عنيزة للتمور بمنطقة القصيم.

وأشاد بيومي فؤاد خلال فيديو بثه على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، بحسن استقبال القائمين على الموسم، وكرّم التجار الذين قدموا له جميع أنواع التمور، مستشهداً بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى».

تحذير أمنى من واتسآب للحد من سرقة الأموال

حذر تطبيق واتسآب مستخدميه من عملية احتيال جديدة تخدع المستخدمين لتسليم مبالغ كبيرة من المال باستخدام الابتزاز العاطفي.

وعملية الاحتيال الجديدة على «واتساب» تقوم بشكل أساسي على استخدام المشاعر الإنسانية والابتزاز العاطفي، حيث تقول مستخدمة اسمها «أليسون» إن عملية الاحتيال بدأت برسالة ظهرت على هاتفها زعمت أنها من ابنها.

ضبط طني كوكايين بـ190 مليون يورو في يخت قبالة ساحل بريطانيا

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه) اليوم السبت ضبط أكثر من طني كوكايين بقيمة سوقية تقارب 190 مليون يورو على متن يخت فاره قبالة ساحل بريطانيا.

وأوضحت الوكالة أنه تم القبض على ستة رجال كانوا على ظهر اليخت الذي كان يبحر على مسافة نحو 80 ميلًا من ميناء بلايموث، جنوبي إنجلترا، وذكرت الوكالة أن المقبوض عليهم بريطاني وخمسة رجال من نيكاراجوا.