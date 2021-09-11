أمانة حائل تعلن تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة حائل عن تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء، وذلك بهدف تحسين تجربة المستفيد وتسهيلًا على المستفيدين في إصدار الرخصة.



وبيَّنت أن التحديث الجديد يأتي عبر إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منھا عبر منصة بلدي من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.