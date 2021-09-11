بالفيديو.. مسؤولة بجمعية ألزهايمر تكشف أعداد المرضي بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت رئيسة إدارة التثقيف الصحي بجمعية ألزهايمر، رؤى مليباري، أنَّه يصاب شخص بالمرض كل 3 ثوانٍ في العالم، وبحسبة بسيطة نجد أن عدد مرضى ألزهايمر بالسعودية حوالي 130 ألف شخص.

وقالت مليباري لقناة "الإخبارية"، إنّ هذه النسبة تعتبر كبيرة، فمنذ عشر سنوات تقريبًا كان المرض محدودًا بالمملكة لكن الآن نسمع كثيرًا عن أناس مصابين به.

وأشارت إلى أنَّ التوعية بهذا المرض جعلت الناس يبلغون الجهات الصحية وهو ما يسهل حصر الأعداد، موضحة أن النساء هن الأكثر إصابة بهذا المرض.

يذكر أنَّ العالم يحتفي في سبتمبر بشهر ألزهايمر، يهدف التوعية بالمرض ومحاولة اكتشافه في وقت مبكر.

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