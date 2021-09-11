لأول مرة منذ أشهر.. تسجيل 83 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 545912 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمَّ تسجيل 75 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534983 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8617 حالة.

وأعلنت الوزارة، أول أمس الخميس، عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى أكثر من 39 مليون، وذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

كانت «الصحة» ذكرت في وقت سابق، أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مؤكدة أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

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