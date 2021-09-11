بالفيديو.. شباب سعوديون يبتكرون نظامًا للري يتم التحكم فيه عبر الهاتف

الرياض - محمد عبدالله - ابتكر مجموعة من الشباب السعودي نظامًا للري يتم التحكم فيه عن بعد من خلال الهواتف الذكية.

وذكرت قناة "الإخبارية" في تقرير لها، أنَّ نظام الري يتضمن مزرعة تفاعلية يمكن وضعها داخليًا أو خارجيًا وتوضع بها أحواض الزرع، ويتم التحكم في عملية الري عن طريق الهواتف الذكية.

وقالت إحدى المشاركات في المشروع، غنها تمارس هواية الزرع من فترة طويلة، وكان ما يشغلها كيف تروي مزروعاتها حين سفرها أو تواجدها خارج المدينة.

وذكرت مشاركة أخرى أنه يتم التحكم بنظام الري في المزرعة التفاعلية عن طريق الهاتف، بحيث يمكن معرفة درجة الحرارة والرطوبة وتشغيل وإيقاف الري، ومعرفة كمية الماء الموجودة بالخزان.

وقال مشارك آخر، إنَّ المشروع استغرق حوالي شهرين وتم إضافة استخدام الطاقة الشمسية بها.

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