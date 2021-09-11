ضبط 25 كجم من الحشيش المخدر بحقيبة مقيم إثيوبي في جازان

الرياض - محمد عبدالله - تمكَّنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من رصد ومتابعة لمركبة مشبوهة، وتم استيقافها من قبل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق على إحدى الطرقات الرئيسية بمحافظة أبوعريش والعثور على كمية من مادة الحشيش المخدر ليتم القبض على المهرب ومصادرة الحشيش.

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف الحكمي، بأنَّ القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبوعريش استوقفت مركبة بعد عمليات رصد أمني لها وضبط ما بداخلها من حشيش مخدر بلغ وزنه 25 كيلو جراماً كانت مخبأة داخل حقيبة.

وأضاف أنّ رجال الأمن ألقوا القبض على المهرب وهو مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، واتخذت الفرق الأمنية الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال اللازم بحقه.

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