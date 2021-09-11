بالفيديو.. طبيب القلب «عبد الرحمن المسند» يروي كيف غيَّرت دموع طفلة يمنية حياته

الرياض - محمد عبدالله - دفعت دموع طفلة يمنية، استشاري القلب السعودي د. عبدالرحمن المسند، إلى التطوع منذ 14 عامًا، لمعالجة قلوب الأطفال.

وقال الدكتور المسند لقناة «الإخبارية»، إنَّه خلال الـ14 عاما الماضية والعمل مع الفريق السعودي تمَّ تشخيص وعلاج آلاف الحالات من الأطفال، ووصل عددهم تقريبًا إلى ثلاثة آلاف طفل.

وأضاف أنَّه من القصص المؤثرة التي دفعته للاستمرار في العمل التطوعي، قصة طفلة يمنية عمرها 13 سنة، عندما أخبروها بصعوبة علاجها في هذه المرحلة العمرية، بكت بشدة، وكانت دموعها دافعًا له للتطوع.

وأشار الدكتور المسند إلى أنَّ علاج قلوب الأطفال بالنسبة له ليس مجرد مهنة، ولكنَّه عشق، وقال ممازحًا إنَّه «لولا خوفه من أم عبد الله لكتب في عمله قصائد غزل».

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