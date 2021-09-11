شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الشرقية : إغلاق ثلاث طرق بشكل جزئي بـ«المزروعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه مرور منطقة الشرقية وبالتنسيق مع أمانة المنطقة بأنه سيتم إغلاق ثلاث طرق بشكل جزئي بحي المزروعية، وهم (طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز باتجاه شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب بداية من تقاطع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز وحتى تقاطع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز - طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز باتجاه شارع نجد من الشرق إلى الغرب بداية من تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحتى تقاطع شارع نجد – شارع نجد باتجاه تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتقاطع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز من الغرب إلى الشرق بداية من تقاطع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز) ، ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٥ صفر وحتى ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٣هـ، وذلك لأعمال الصيانة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.