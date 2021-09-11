محمد بن مسعود - الدمام - قال: محاولات المليشيا تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.

وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وتابع : محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين. 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 02:58 PM قال: محاولات المليشيا تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين باتجاه خميس مشيط التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين باتجاه خميس مشيط أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.

وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وتابع : محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين. الكلمات المفتاحية ، التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين باتجاه خميس مشيط ،

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