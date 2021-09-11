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شهدت محافظة الطائف هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "السيل والرياض" في ظل تواجد الجهات الأمنية بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ، لا سمح الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 02:57 PM
الجهات الأمنية تواجدت بالميدان لمباشرة أي بلاغشاهد.. الطائف تشهد هطول الأمطار و"المدني" يحذّر
شهدت محافظة الطائف هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "السيل والرياض" في ظل تواجد الجهات الأمنية بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ، لا سمح الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.
، شاهد.. الطائف تشهد هطول الأمطار و"المدني" يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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