، واشنطن تجلي 51 أجنبيًّا وأفغانيًّا من كابول ،

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "السبت"، مغادرة 21 مواطنًا أميركيًّا و11 من المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة، من أفغانستان.
وأوضح "بلينكن" أنه بالإضافة إلى هؤلاء، فقد غادرت رحلة تجارية مستأجرة عبر السلطات الأميركية كابول وعلى متنها 19 مواطنًا أميركيًّا.
وأضاف أن وزارة الخارجية عرضت مقاعد على 44 مواطنًا أميركيًّا، لكنهم لم يختاروا جميعًا السفر؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار إلى أن واشنطن تواصل الوفاء بتعهُّدها لمواطنيها، والمقيمين الدائمين، والأفغان الذين التزمت بإجلائهم من أفغانستان.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 02:52 PM
بينهم 40 أميركيًّاواشنطن تجلي 51 أجنبيًّا وأفغانيًّا من كابول
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "السبت"، مغادرة 21 مواطنًا أميركيًّا و11 من المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة، من أفغانستان.
وأوضح "بلينكن" أنه بالإضافة إلى هؤلاء، فقد غادرت رحلة تجارية مستأجرة عبر السلطات الأميركية كابول وعلى متنها 19 مواطنًا أميركيًّا.
وأضاف أن وزارة الخارجية عرضت مقاعد على 44 مواطنًا أميركيًّا، لكنهم لم يختاروا جميعًا السفر؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار إلى أن واشنطن تواصل الوفاء بتعهُّدها لمواطنيها، والمقيمين الدائمين، والأفغان الذين التزمت بإجلائهم من أفغانستان.
، واشنطن تجلي 51 أجنبيًّا وأفغانيًّا من كابول ،
المصدر : الخليج 365
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