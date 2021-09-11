محمد بن مسعود - الدمام - أثناء مشاركتهم في عملية بحث وتمشيط قُتل جنديان تركيان، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم (السبت)، في هجوم بمنطقة إدلب بشمال غرب سوريا؛ بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية. وأوضحت الوزارة أن القوات كانت تقوم بعملية بحث وتمشيط؛ وفقًا لـ"رويترز". ومنطقة إدلب آخر منطقة رئيسية في سوريا لا تزال تسيطر عليها قوات المعارضة، وتقوم قوات تركية وروسية بدوريات مشتركة في مناطق منها. 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 02:29 PM أثناء مشاركتهم في عملية بحث وتمشيط مقتل جندييْن تركيين وإصابة 3 في هجوم شمال سوريا مقتل جندييْن تركيين وإصابة 3 في هجوم شمال سوريا قُتل جنديان تركيان، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم (السبت)، في هجوم بمنطقة إدلب بشمال غرب سوريا؛ بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية. وأوضحت الوزارة أن القوات كانت تقوم بعملية بحث وتمشيط؛ وفقًا لـ"رويترز". ومنطقة إدلب آخر منطقة رئيسية في سوريا لا تزال تسيطر عليها قوات المعارضة، وتقوم قوات تركية وروسية بدوريات مشتركة في مناطق منها. الكلمات المفتاحية ، مقتل جندييْن تركيين وإصابة 3 في هجوم شمال سوريا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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