شكرا لمتابعة خبر عن سفارة ‎المملكة بإيطاليا: اشتراطات صحية لدخول السياح القادمين من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روما (صدى):

أوضح رئيس القسم الإعلامي في سفارة ‎المملكة بإيطاليا جميل الجابر أن السلطات الإيطالية وضعت إشتراطات جديدة لإجراءات دخول القادمين من المملكة لغرض السياحة.

وقال أن الاشتراطات المطلوبة من المواطنين تتضمّن إرفاق 3 مستندات رئيسية، أولها شهادة اللقاح "كامل الجرعات" مطبوعة أو نسخة إلكترونية منها، وفحص PCR خلال 72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا، وتعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني والاحتفاظ به مطبوعا أو إلكترونيا.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق الحجر في مقر الإقامة لمدة 5 أيام فقط لمن لا يقدم شهادة اللقاح وفحص الـ PCR، مع ضرورة عمل فحص PCR بعد اليوم الخامس في الحجر.

وأكد أن الاشتراطات الجديدة سارية منذ بداية سبتمبر الجاري وصالحة إلى يوم 25 أكتوبر المقبل، مؤكداً على أن ذلك لا علاقة له باستعدادات السلطات الصحية الإيطالية لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح.