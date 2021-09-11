شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعث يطور علاجًا لمرضى السرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

تمكن المبتعث صالح العيسي، من تطوير علاج لمرضى السرطان، وذلك بعد نيله درجة الدكتوراه في الصحة العامة في بريطانيا.

وأوضح صالح العيسى، إن الهدف الأساسي من مشروعه في الدكتوراه هو قياس تجارب مرضى الأورام في المملكة المتحدة باستخدام بيانات ضخمة موجودة في سجل الأورام في منظمة الصحة العامة الإنجليزية، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وقال المبتعث العيسى، أنه شارك ببحثه في العديد من المؤتمرات العالمية، والتي حصل خلالها على جوائز تقديرية منها جائزة أفضل بحث مقدم في مؤتمر لمعهد بحوث السرطان العالمي.