شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏مدير مدرسة يكشف طرق تحايل بعض المدارس الأهلية على قرارات "السعودة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر محمد العتيبي مدير سابق لإحدى المدارس الأهلية، طرق بعض المدارس الأهلية في مخالفة قرارات «السعودة» الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح العتيبي إنه عندما جاء قرار سعودة الوظائف الإدارية، كانت إحدى مدارس غرب الرياض تعين مرشدًا طلابيًا غير سعودي، وكان يوقع على الأوراق باسمه، بحسب تصريحاته لقناة "روتانا خليجية" .

وأشار إلى أن هناك إقبالًا من جانب الشباب السعودي على الوظائف في التعليم، لكنهم سرعان ما يتركونها بعد اطلاعهم على مهام العمل وبنود العقد، مشيًرا إلى أن رواتبهم تصل إلى 5600 ريال.

وقال أن هناك مدارس أخرى لا تزال تعتمد على مشرفين غير سعوديين للمواد الدراسية يشرفون على المعلم، رغم القرار الصادر بنسبة السعودة المفروضة في هذا القطاع، والتي تبلغ 91%.