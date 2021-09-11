شكرا لمتابعة خبر عن "مصر للطيران" توضح شرط السماح لدخول المملكة لمَن تلقى جرعة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أكدت شركة مصر للطيران، وهي الناقل الرسمي والوطني لمصر، على إمكانية السفر إلى المملكة اعتباراً من الأول من سبتمبر لمَن تلقى جرعة واحدة من التطعيم داخل المملكة.

وقالت شركة مصر للطيران، لعملائها المسافرين إلى المملكة، أنه يمكن السفر المباشر إلى المملكة لمَن تنطبق عليه الشروط الآتية: مَن تلقى جرعتيْن داخل المملكة، ومَن تلقى جرعة واحدة وأُصيب بالفيروس ولديه تاريخ تعافٍ، وسُجلت بتطبيق توكلنا وصحتي ومثبتة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى الأطفال أقل من 18 عاماً وبرفقة والدهم المحصّن بجرعتَيْن، فيما تسيّر "مصر للطيران" رحلاتها إلى المملكة لكل من النقاط التالية: جدة والمدينة المنوّرة والرياض والدمام والقصيم، ولمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.