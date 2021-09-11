شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة تبتكر تطبيق تواصل مع من فارق الحياة بعد حزنها على وفاة والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أدى حزن فتاة على فراق والدها وهي تتصفح أغراضه بعد رحيله، إلى قيامها بابتكار تطبيق أطلقت عليه اسم "ميثاق"، من شأنه أن يجعلك في تواصل مع من فارق الحياة ولو لفترة بسيطة.

وأوضحت الشابة بسمة العُري، إنها عقب وفاة والدها عادت إلى البيت وأمسكت بورقة وقلم وحاولت كتابة "وصية"، ولكنها عجزت عن فعل ذلك، فتحدثت مع زوجها حول تصميم تطبيق لكتابة الوصية بشكل مرتب ليبدأ انطلاق "ميثاق".

وأكدت أن التطبيق يتضمن أعلى معدلات أمان للحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات، لافتة إلى أن الإنسان نادرًا ما يبوح بالأشياء التي يرغب فيها بعد الوفاة، خاصة فيما يتعلق بأغراضه، بحسب قناة "روتانا خليجية" .

وخصصت في التطبيق على سبيل المثال خانة لوصية الشخص بشأن ما يريد أن يفعله بحسابات التواصل بعد وفاته.. هل يريد إغلاقه أم بيعه أم ماذا، لافتة إلى أنه يعرف ما إذا كان المستخدم توفي أم لا يزال على قيد الحياة، لأنه: "بمجرد تسجيل حساب على التطبيق سيطلب من الشخص تعيين أمين ميثاق والمفترض أن يكون أحد الأشخاص القريبين".