شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. فايز المالكي: العمل في الجمعيات الخيرية سابقا كان "محيوس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الفنان فايز المالكي، أن العمل في الجمعيات الخيرية سابقا وقبل إطلاق منصة "إحسان" كان به العديد من الأخطاء.

ووصف المالكي العمل في الجمعيات الخيرية قبل منصة "إحسان" بأنه كان "محيوس"، مؤكدًا أنه عندما اُطلقت منصة إحسان أصبح هناك في حوكمة.

وأشار إلى أنه قديما كانت الجمعيات الخيرية تقوم بتخصيص نسب من المبالغ المتبرع بها لصالحها الخاص، مضيفا: "في إحسان صار في حوكمة للعمل، تدفع مليون يروح المليون للمحتاج، ما عاد في لعب ".

يذكر أن المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" تهدف لدعم العطاء الخيري في المملكة، وذلك بمشاركة اللجنة الإشرافية، ممثلة في وزارات "الداخلية - العدل - المالية - الصحة - الشؤون البلدية والقروية والإسكان - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - التعليم"،َ ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.