شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن فهد يرافق مصابًا في حادث دهس للمستشفى ويتكفل بعلاجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

في موقف إنساني نبيل ، صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد يباشر حادث دهس لأحد ابناء مركز عفراء بمحافظة بلقرن الشاب / سالم بن سعد بن مجثل القرني في مدينة جدة .

حيث رافق سموه المصاب الى مستشفى الملك فيصل التخصصي وتكفل بكامل علاجه وبشكل فوري ، وتابع سموه حالة المواطن بشكل مستمر للإطمئنان عليه .

من جانبه تحدث شيخ قبيلة ال عيسى الصهب بعفراء الشيخ محمد بن علي ال مسعد قائلاً : اتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد لما قام به لإبننا في هذا الموقف الانساني النبيل الغير مستغرب من سموه ومن حكامنا حفظهم الله فهو صاحب المبادرات والاعمال الخيرية والإنسانية الملموسه .