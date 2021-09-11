شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الولادة والأطفال ينظم محاضرة توعوية لليوم العالمي للعلاج الطبيعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

نظم مستشفى الولادة والأطفال محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي وقدم مركز التأهيل الطبي محاضرة بهدف توعيتهم عن التأهيل وأقسامه من علاج طبيعي وعلاج وظيفي وعلل النطق ونشر الوعي الصحي.

بالإضافة إلى دور أخصائي العلاج الطبيعي والذي يشمل تشخيص وعلاج المريض ودعم وتدريب أسرته وتأهيلها للتعايش مع الحالة الصحية لديه، إضافة إلى تقديم برامج وقائية للأصحاء وتحفيز العادات الصحية في المجتمع بتحسين عاداتهم اليومية وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لكيفية الجلوس الصحي، وطرق المشي السليم، وكيفية حمل الأشياء بطرق صحيحة.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في تفعيل الأيام العالمية لرفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.