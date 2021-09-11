بالفيديو.. أمير مكة يرقص «العرضة» في ختام كأس الملك فيصل للخيول

الرياض - محمد عبدالله - شهد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حفل ختام كأس الملك فيصل للخيول العربية في محافظة الطائف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا للأمير خالد الفيصل وهو يشارك في رقصة «العرضة» على هامش حضوره الحفل الختامي لكاس الملك فيصل للخيول.

ومن المقرَّر أن يحضر الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ختام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف.

اقرأ أيضا:

الأمير خالد الفيصل يحضر ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف