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بالفيديو.. أمير مكة يرقص «العرضة» في ختام كأس الملك فيصل للخيول

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الرياض - محمد عبدالله - شهد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حفل ختام كأس الملك فيصل للخيول العربية في محافظة الطائف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا للأمير خالد الفيصل وهو يشارك في رقصة «العرضة» على هامش حضوره الحفل الختامي لكاس الملك فيصل للخيول.

ومن المقرَّر أن يحضر الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت، نيابة عن ولي العهد الأمير ، ختام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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