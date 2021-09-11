مليار ريال تبرعات لمنصة «إحسان».. ومليونا مستفيد

الرياض - محمد عبدالله - اقتربت التبرعات المقدمة إلى منصة (إحسان) للعمل الخيري، منذ تأسيسها في 20 مارس الماضي وحتى الآن، إلى مليار ريال بأكثر من مليوني مستفيد، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».

كانت منصة إحسان أطلقت أمس الجمعة خدمة التبرّع الدوري، التي تتيح استقطاع مبلغ دوري من البطاقة البنكية المواطن، موجهة للفئات الأشد احتياجًا في مجالات التبرّع المتاحة عبر المنصة.

يذكر أنَّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أطلقت في 20 مارس الماضي، المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة، وذلك بمشاركة اللجنة الإشرافية، ممثلة في وزارات «الداخلية- العدل- المالية- الصحة- الشؤون البلدية والقروية والإسكان- الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- التعليم»، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.

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«إحسان» تطلق خدمة التبرع الدوري للفئات الأشد احتياجًا