الحيزان عن طقس السبت: معتدل الحرارة على الشمال وأمطار على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في المناخ، نزيه الحيزان، طقسا حارا وسط النهار مع ميل للاعتدال على شمال المملكة، وحارا على بقية القطاعات وعلى منطقة المدينة المنورة، مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل عام عما كانت عليه الفترة الماضية.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى رياح متوسطة الحركة على الجزء الشرقي والأوسط من المملكة، ومعتدلة إلى هادئة على بقية القطاعات، والرياح وسط النهار نشطة على شمال شرق وشرق المملكة، وعلى منطقة الرياض والمدينة المنورة، ومتوسطة الحركة على باقي القطاعات.

وأضاف أن هناك غطاء سحابيا عاليا وواسعا، يشمل جنوب منطقة الرياض والغرب منها وجنوب منطقة القصيم، وتتواجد السحب المتوسطة والمنخفضة على المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى جنوب غرب منطقة حائل.

وأوضح وجود فرص لهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، وجنوب وجنوب غرب منطقة المدينة والغرب منها.

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