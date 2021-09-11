بالفيديو.. تكريم 61 متطوعًا بالشرقية لجهودهم خلال جائحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كرَّم نادي التطوع الإداري الصحي بالجمعية السعودية للإدارة الصحية، 61 متطوعًا بالمنطقة الشرقية تقديرًا لجهودهم خلال جائحة كورونا في المستشفيات الميدانية ومراكز سحب العينات والتوعية الصحية.

وقال نادي التطوع الإداري الصحي، ثامر الدرعان، لقناة «الإخبارية»، إنَّ الرسالة الحقيقية لخدمة البلد لن تكون أبدًا بمقابل، وأنَّ جميع مجالات التطوع موجودة في كل مكان، موضحًا أنّه خلال 13 سنة له في التطوع حرص على الاستمرارية حبًا في العمل التطوعي.

وقدّم نادي التطوع الإداري الصحي منذ تأسيسه فرصًا عديدة في التطوع وفي مجالات مختلفة تجاوزت 40 فرصة وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 500 ألف متطوع بمختلف مناطق المملكة.

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