%98 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و71.6 مليون جرعة بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 71.6 مليون جرعة، فيمأ بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,494,891) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,455,928) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,175) حالة.

وأشار المركز إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ (71,605,142)، فما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

كانت وزارة الصحة أعلنت أول أمس الخميس، عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى أكثر من 39 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

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