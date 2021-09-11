هيئة الزكاة: المرتبات والأجور والعلاوات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ مرتبات وأجور الموظفين والمكافآت والعلاوات لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة ولا تدخل ضمن المصروفات المخصومة في الإقرار الضريبي.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولا تطبق الضريبة على الرواتب أو الأجور أو أية مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل».

وأوضحت الهيئة، أنَّه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها.

وأضافت «أما فيما يخص رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة فلا تخضع للضريبة».

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