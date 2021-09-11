«نجم الخريف» يزين سماء السعودية برفقة المشترى وزحل

الرياض - محمد عبدالله - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي، اليوم السبت، ولعدة ليال مقبلة، نجم «فم الحوت» الذي يعرف بتسمية «نجم الخريف» وهو مشاهد بالعين المجردة، وهذا العام سيكون كوكبا المشتري وزحل بالقرب منه على قبة السماء.

وذكرت فلكية جدة –عبر صفحتها على فيسبوك- أن «فم الحوت» هو نجم أبيض مزرق من القدر الثاني وهو أكبر بمرتين من الشمس و 20 مرة أكثر إشراقا، يبعد عن الأرض 25 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم الحوت الجنوبي التي تتألف من سبعة نجوم تنتظم في مضلع سداسي غير منتظم.

يطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل «النجم الوحيد» بسبب أنه ألمع نجم يظهر في جزء فارغ من السماء، ويسمى أيضا «النجم المنعزل/ النجم المنفرد».

وأضافت فلكية جدة أنه في الليالي الأولى من فصل الخريف يرصد نجم «فم الحوت» ما بعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث يظهر فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وبمرور الساعات يصل فم الحوت أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي تقريبًا الساعة 11 مساء وبعد ذلك يغرب في الأفق الجنوبي الغربي تقريبا الساعة 4 فجرا حسب التوقيت المحلي، ويعود سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم في قبة السماء إلى دوران الأرض حولها محورها.

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