هل يمكن جلوس الأطفال بالمقعد الأمامي للمركبة؟.. «المرور» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد المرور السعودي، عدم وضع الطفل في المقعد الأمامي للمركبة، وضرورة وضعه في المقعد المخصَّص له بالخلف؛ حفاظًا على سلامته.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظًا على سلامتهم».

وتابع «إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة، بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص».

وقال المواطن في استفساره: هل وضع الطفل في المقعد الأمامي يتم عليه رصد مخالفة؟

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