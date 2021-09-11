نسبة التعافي من كورونا في السعودية 98%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مركز الإحصاء الخليجي أن نسبة التعافي من كورونا في السعودية تصل إلى 98% وهي نسبة قريبة من متوسط نسبة التعافي من كورونا في دول مجلس التعاون والتي تصل إلى 98.4%.

عدد حالات كورونا في دول الخليج

ونشر المركز بيانًا حول إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون، حتى تاريخ 10 سبتمبر 2021م والتي أكدت أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 2,494,891 فيما بلغ عدد حالات التعافي 2,455,928 فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 19,175 حالة وبلغ إجمالي الجرعات المعطاة من اللقاحات 71,605,142 جرعة.

معدلات التعافي من كورونا

كشفت وزارة الصحة يوم أمس عن تسجيل (102) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (74) حالة، كما تم تسجيل (6) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (545829) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (534908) حالات.

كما كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 39 مليونًا عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.



شارك الخبر