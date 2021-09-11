تحذير من السهر .. يرفع الضغط ويزيد حدوث جلطات القلب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من السهر مشيرًا إلى أنه له أضرار على المدى البعيد والمدى القريب.

وقال النمر : السهر يرفع الضغط ويقلل التركيز ويزيد التوتر ويزيد حدوث جلطات القلب على المدى البعيد.

مخاطر السهر

وفي وقت سابق كشف استشاري طب واضطرابات النوم الدكتور ياسر خان، عن بعض العواقب الناتجة عن سهر الأطفال وقضائهم ساعات طويلة وراء الأجهزة الذكية.

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365” إن السهر من العادات السيئة التي يتبعها الكثير من أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال نتيجة الانشغال بالأجهزة الذكية، إذ يؤدي ذلك إلى خلل في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم. ولفت إلى أن اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية يؤدي إلى اضطراب إنتاج‏ الميلاتونين وهو هرمون في الجسم يساعد على تنظيم النوم ويتأثر إنتاجه بأشعة الشمس، فعندما يكون الشخص عرضة للضوء، تكون مستويات الميلاتونين منخفضة، ولكن عندما يتناقص الضوء كما في المساء، فإن الميلاتونين يزيد في الجسم مما يؤدي إلى النوم الصحي. خلل الجهاز المناعي: بدوره قال استشاري الأطفال الدكتور أيمن صديق إن غالبية الأطفال للأسف ومع استخدام التقنيات يسهرون لساعات طويلة أيام العيد، ويترتب على ذلك العديد من الانعكاسات غير الصحية ومنها حدوث خلل في الجهاز المناعي، والإصابة بالأرق؛ إذ يجد الطفل صعوبة في النوم بشكل طبيعي بسبب تعوده على السهر ويظل مستيقظًا لوقت طويل حتى يتمكن من الاستغراق في النوم، الشعور بالتعب والإرهاق فالسهر يسبب للطفل عدم حصوله على ساعات كافية من النوم مما يجعله يشعر بالتعب والإرهاق ويؤثر ذلك على حالته المزاجية وقدرته على أن يؤدي مختلف الأنشطة اليومية الخاصة به وعدم التفاعل مع الآخرين.

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