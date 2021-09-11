محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٨ مساءً نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية. وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً. "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-11 نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية. وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً. 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 12:39 PM تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٨ مساءً تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٨ مساءً نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية. وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً. ، "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.